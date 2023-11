Krant: Tesla klaagt Zweden aan vanwege gevolgen staking

Tesla heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Transportagentschap van de Zweedse overheid. De stap naar de rechter volgt op de stakingsacties tegen de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Door die acties lukt het Tesla niet meer om kentekenplaten voor zijn nieuwe auto’s in Zweden te krijgen, meldt de Zweedse zakenkrant Dagens Industri.

IF Metall, de grootste vakbond van Zweden, is verwikkeld in een gevecht met Tesla om een collectieve arbeidsovereenkomst te krijgen voor zijn monteurs. Eind oktober legden zo’n 130 medewerkers van tien Tesla-werkplaatsen in Zweden het werk neer. Leden van andere vakbonden, waaronder postbodes, havenarbeiders en schoonmakers, hebben zich uit sympathie aangesloten bij de actie tegen Tesla. Zo blokkeren havenmedewerkers het laden en lossen van Tesla-auto’s.

Door de staking bij postbedrijf Postnord krijgt Tesla ook geen kentekenplaten meer van de Zweedse Transportorganisatie. Die worden namelijk alleen via Postnord afgeleverd, doordat alle Zweedse overheidsinstanties op grond van een aanbestedingscontract verplicht zijn dat postbedrijf te gebruiken. Topman Elon Musk van Tesla omschreef de gevolgen van de staking in Zweden vorige week al als “krankzinnig”, in een bericht op zijn sociaalmediaplatform X.