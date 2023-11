LTO wil ‘realistisch’ landbouwbeleid en geen natuurherstelwet

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) roept partijen bij de formatie voor het nieuwe kabinet op om werk te maken van landbouwbeleid dat “haalbaar en realistisch” is. “Beleidsvoornemens moeten robuust zijn, consequent en consistent. Wetgeving gebaseerd en getoetst op praktische haalbaarheid”, stelt LTO.

De organisatie pleit voor een “koerswijziging” in het landbouwbeleid. Volgens LTO moet gestopt worden met “eindeloze middelvoorschriften, kalenderlandbouw en het verabsoluteren van rekenmodellen.” Daarbij moet er worden ingezet op perspectief voor ‘blijvers’. “Door het ondersteunen als zij hun bedrijf willen innoveren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen.” De belangenbehartiger wil ook dat de mogelijkheden voor boeren om geld te verdienen verbeteren.

LTO zegt verder “hoogst verbaasd” te zijn dat demissionair natuurminister Christianne van der Wal vrijdag de ‘oude’ Tweede Kamer liet weten dat het kabinet voornemens is om voor de Europese natuurherstelwet te stemmen. “Wij roepen het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling op om tegen de wet te stemmen”, aldus de organisatie.

Eerdere voorstellen over de natuurherstelwet stuitten op weerstand bij Nederland, maar door afzwakkingen staat het kabinet er nu positief tegenover. LTO vindt dit onbegrijpelijk. “Het akkoord staat bol van afspraken en verplichtingen waarvan de juridische consequenties volstrekt onzeker zijn.”

Ook wijst LTO erop dat de regering in Vlaanderen eerst een onderzoek naar de gevolgen wil laten doen voordat er wordt ingestemd. Nederland zou hetzelfde moeten doen. “Het geblinddoekt instemmen met nieuwe Europese wetten waarvan we in de daaropvolgende jaren pas ├ęcht ontdekken wat daarvan de consequenties zijn, is een recept voor crises. Van die dure les uit het verleden hopen we dat de nieuwe Tweede Kamer rekenschap wil nemen.”