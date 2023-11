Meer aanbieders pakketreizen passen prijzen aan na eisen ACM

Meer grote aanbieders van pakketreizen in Nederland vermelden hun prijzen nu op de juiste manier. Dit houdt in dat zij één prijs tonen waarin alle onvermijdbare kosten zijn opgenomen of dat zij verplichte kosten als één bedrag onder de prijs vermelden. Hierdoor is het voor consumenten meteen duidelijk wat de uiteindelijke kosten zijn, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De toezichthouder deed eerder dit jaar onderzoek naar twaalf reisorganisaties. Bij elf daarvan werden de verplichte bijkomende kosten volgens de ACM niet op de juiste manier vermeld. Ook konden consumenten pakketreizen regelmatig niet boeken voor de prijs die als eerste getoond werd op de websites.

Van de grote reisaanbieders die de ACM heeft aangeschreven voldoen ANWB, Corendon, Expedia, Stip Reizen en Sunweb nu volledig aan de regels. Twee andere aanbieders bieden online tijdelijk geen reizen aan totdat zij hun prijsvermelding hebben aangepast. Het onderzoek naar de overige aanbieders zet de ACM voort. Expedia voldeed bij de eerste controle al aan de duidelijke prijsvermelding met alle verplichte kosten in de prijs.