Minister Israël: alleen met goedkeuring Starlink-internet in Gaza

De satellieten van Starlink, het bedrijf van zakenman Elon Musk, zullen Gaza alleen van internet voorzien na goedkeuring van Israël. De Israëlische minister voor Communicatie Shlomo Karhi meldt op socialmediaplatform X dat daarover een principeakkoord is bereikt met zijn ministerie.

Karhi feliciteert Musk op X met het bereiken van een akkoord. “Als gevolg van deze belangrijke overeenkomst, kunnen Starlink-satellieteenheden alleen worden bediend in Israël met de goedkeuring van het Israëlische ministerie van Communicatie, met inbegrip van de Gazastrook”, aldus de minister. Musk is volgens lokale media maandag in Israël voor een ontmoeting met premier Benjamin Netanyahu en president Isaac Herzog.

Musk is onder meer topman van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat concern neemt met dochteronderneming Starlink een belangrijke positie in bij het verzorgen van internet in afgelegen of dunbevolkte gebieden.

De ondernemer zegde na berichten over uitgevallen communicatielijnen in Gaza hulporganisaties eind oktober al hulp toe van Starlink, al was die wel voorbehouden aan “internationaal erkende” hulporganisaties.