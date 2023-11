Overname iRobot door Amazon onzeker door mededingingsproblemen

De overname van de fabrikant van robotstofzuigers iRobot door Amazon gaat mogelijk niet door tenzij de bedrijven een aantal mededingingsproblemen oplossen, waarschuwt de Europese Commissie.

Volgens de Europese concurrentiewaakhond is de deal mogelijk schadelijk voor de markt van de productie en verkoop van robotstofzuigers. Ook is Brussel bezorgd over de macht die het enorme webwinkelconcern krijgt op onlinemarktplaatsen. Daardoor worden rivalen mogelijk buitenspel gezet. Welke maatregelen de bedrijven precies moeten nemen om de deal door te laten gaan is niet bekendgemaakt.

Met de overname van iRobot, bekend van robotstofzuiger Roomba, is 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro) gemoeid. Begin juli werd al bekend dat de Europese Commissie een diepgaand onderzoek was begonnen naar de overname. Amazon kondigde de overname in augustus vorig jaar aan. Het bedrijf wil met de producten van iRobot zijn aanbod van ‘slimme’ elektronica uitbreiden.