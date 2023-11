Recorddrukte op Amerikaanse luchthavens na Thanksgiving

Meer dan 2,9 miljoen mensen in de Verenigde Staten pakten het vliegtuig zondag na Thanksgiving, waarmee het de drukste dag ooit was voor Amerikaanse luchthavens. Volgens de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) is dat een stijging van 14 procent vergeleken met de zondag na de nationale feestdag vorig jaar. Vergeleken met 2019 gaat het zelfs om een stijging van 25 procent.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit liepen, ondanks de enorme drukte en niet al te beste weersomstandigheden, maar weinig vluchten vertraging op. Rond Thanksgiving reizen miljoenen Amerikanen grote afstanden naar hun familie.

Thanksgiving is een nationale feestdag in de VS die op de vierde donderdag van november wordt gevierd, om de goede oogsten te gedenken. De meeste Amerikanen zijn daarna ook op vrijdag vrij.