Wall Street begint terughoudend aan Cyber Monday

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager begonnen aan de nieuwe beursweek. Beleggers deden het rustig aan na vier weken van koerswinsten op rij. De aandacht gaat onder meer uit naar de verkopen van Amerikaanse retailers rond koopjesfestijn Black Friday. De maandag na Black Friday staat bekend als Cyber Monday. Op die dag stunten veel webwinkels met extra aanbiedingen.

Zwakke bestedingen van consumenten zouden erop kunnen wijzen dat de renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve een impact beginnen te hebben op de economie. Om de inflatie aan te pakken heeft de centrale bank de leenkosten in de VS flink opgeschroefd. Inmiddels heeft de Fed al twee maanden op rij een rentepauze gehouden om de effecten van de eerdere verhogingen af te wachten. Later in de week komt ook nog een voor de Fed belangrijk inflatiecijfer naar buiten.

Gegevens van Adobe Analytics lijken erop te wijzen dat de Amerikaanse consument toch flink heeft uitgegeven. Volgens de onderzoeker bedroegen de onlineverkopen in de VS op Black Friday 9,8 miljard dollar. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar geleden. Voor Cyber Monday rekent Adobe Analytics op een recordbedrag van 12 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 35.357 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 4549 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 14.217 punten. Op Black Friday, de dag na Thanksgiving, waren de Amerikaanse beurzen slechts een halve dag open en sloten de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen.

Amazon won 0,5 procent. Werknemers van het grote Amerikaanse webwinkelconcern legden op Black Friday in meerdere Europese vestigingen het werk neer om meer loon en betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Amazon verklaarde dat de acties geen invloed zouden hebben op de bestellingen tijdens de koopjesdag.

Sportschoenenketen Foot Locker daalde 3,4 procent door een verkoopadvies van zakenbank Citi. GE HealthCare zakte 3,5 procent. De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur werd door analisten van de Zwitserse bank UBS op de verkooplijst gezet. Farmaceut Teva Pharmaceutical won daarentegen 1,9 procent dankzij een koopadvies van UBS.

De euro was 1,0940 dollar waard, tegen 1,0933 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 74,80 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 79,90 dollar per vat. Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de eerder uitgestelde OPEC-vergadering die donderdag wordt gehouden.