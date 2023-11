Aandacht voor ABN AMRO op Damrak na adviesverlaging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar ABN AMRO. Het beleggingsadvies voor de bank werd door analisten van Deutsche Bank verlaagd. Beleggers kijken verder vooral uit naar nieuwe inflatiegegevens uit Europa en de Verenigde Staten, die donderdag naar buiten komen.

Na de sterke stijging van de prijzen vorig jaar schroefden de centrale banken de rentes flink op, wat ongunstig was voor de waardering van veel aandelen en obligaties. De hoop dat de centrale banken nu klaar zijn met de verhogingen en de rente volgend jaar weer zal worden verlaagd, zorgde in de afgelopen weken echter voor een stevig koersherstel.

De verlenging van de wapenstilstand tussen Israƫl en Hamas met twee dagen zorgt ook voor enige opluchting op de beurzen. De wapenstilstand ging vrijdag in en zou aanvankelijk vier dagen duren.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,7 procent. De hoofdindex in Shanghai won 0,2 procent. Volgens de Chinese centrale bank zal het land dit jaar de doelstelling van een economische groei van 5 procent halen. De Australische beurs won 0,4 procent, ondanks een onverwachte daling van de winkelverkopen in het land.

Ook Brunel staat in de belangstelling. De detacheerder liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten sterke voortgang te hebben geboekt met het vijfjarenplan 2021-2025 en ondanks uitdagende omstandigheden op koers te liggen om de doelstellingen te bereiken. Het bedrijf verwacht in de komende jaren een hoge eencijferige groei van de omzet en brutowinst te realiseren.

Ebusco kondigde aan te zijn geselecteerd door de Italiaanse inkooporganisatie Consip in de categorie “voorstedelijke bussen in Klasse I”. Dankzij deze selectie zal het bedrijf zijn elektrische bussen aanbieden aan Italiaanse overheden en exploitanten zonder dat er een Europese aanbesteding hoeft te worden uitgeschreven.

Op de oliemarkt wordt gewacht op de eerder uitgestelde OPEC-vergadering die donderdag wordt gehouden. Saudi-Arabiƫ en Rusland lijken aan te sturen op een verdere verlaging van de olieproductie om de prijzen te stuwen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 75,06 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 80,19 dollar per vat. De euro was 1,0944 dollar waard, tegen 1,0933 dollar een dag eerder.