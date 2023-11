Amazon mengt zich in AI-chatbotstrijd met werkhulp Q

Amazon introduceert zijn eigen chatbot die werkt met geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). Het AI-programma, dat Q heet, is vooral bedoeld voor hulp op het werk en kan volgens Amazon bijvoorbeeld helpen bij programmeren en het schrijven van teksten. Hiermee gaat het tech- en webwinkelbedrijf een concurrentiestrijd aan met Microsoft en Google, die al eigen zoek- en chatfuncties hebben met geavanceerde AI.

Q is via een abonnement te gebruiken, waarbij de prijs afhangt van de specifieke functies die klanten willen gebruiken. De divisie voor cloudsoftware van Amazon belooft geen bestanden van klanten van Q te gebruiken om het taalmodel achter de chatbot te trainen, staat in de aankondiging.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling van AI-chatbots razendsnel gegaan na de lancering van ChatGPT door OpenAI. Die chatbot baarde opzien door na enkele aanwijzingen van mensen complete teksten te maken die vaak amper te onderscheiden zijn van mensenwerk. Microsoft werkt al verregaand samen met OpenAI door diens technologie te gebruiken voor zoekmachine Bing. Google kwam met een eigen AI-chatbot, die Bard heet.

Amazon maakt zelf gebruik van AI voor bijvoorbeeld de inzet van advertenties. Ook wil het bedrijf diensten op de markt zetten die andere bedrijven moeten helpen hun eigen chatbots of andere AI-toepassingen te ontwikkelen.

Op dat vlak kwam Amazon dinsdag met meer nieuws. Zo presenteerde het bedrijf een eigen chip die is ontwikkeld om kunstmatige intelligentie te ondersteunen, iets wat Microsoft eerder al had gedaan. Daarnaast kondigde Amazon aan een bestaande samenwerking met chipontwikkelaar Nvidia te verbreden. De inzet van halfgeleiders en grafische kaarten van Nvidia moet clouddiensten van Amazon geschikter maken voor het ontwikkelen van nieuwe AI-toepassingen. Daarnaast werken de twee bedrijven aan een ‘supercomputer’, oftewel een computer met een uitzonderlijk grote verwerkingscapaciteit.