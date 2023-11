Baas vliegtuigmotorenmaker Rolls-Royce gelooft niet in waterstof

De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce gelooft niet dat stroom of waterstof toekomst hebben voor de aandrijving van vliegtuigen. Volgens de begin dit jaar aangetreden topman Tufan Erginbilgic is duurzame vliegtuigbrandstof, ofwel het zogeheten sustainable aviation fuel (SAF), de enige manier voor grote luchtvaartmaatschappijen om klimaatdoelen te halen.

Hij voorziet dat de conventionele verbrandingsmotoren nog tientallen jaren noodzakelijk zullen zijn. “Ik geloof niet dat waterstof in de komende vijftien tot twintig jaar een rol zal spelen”, stelt Erginbilgic. Rolls-Royce werkt echter wel samen met prijsvechter easyJet aan waterstoftechnologie, maar dit is een klein onderdeel van het concern.

De hoogste baas van Rolls-Royce, een voormalig bestuurder bij olieconcern BP, heeft als doelstelling om de operationele winst van het concern te laten verviervoudigen. Hij maakte vorige maand bekend dat er wereldwijd tussen de 2000 en 2500 banen geschrapt gaan worden om het bedrijf efficiƫnter te maken.

De luchtvaartindustrie staat onder groeiende druk om de uitstoot te verminderen. De Europese vliegtuigbouwer Airbus zet hiervoor juist wel in op het ontwikkelen van waterstofmotoren. Volgens Airbus worden de eerste waterstofvliegtuigen in 2035 in gebruik genomen.