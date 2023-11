Boeing licht hoger op afwachtend Wall Street na koopadvies

Boeing is dinsdag met een kleine winst begonnen aan een nieuwe sessie op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigfabrikant profiteerde van een koopadvies door analisten van investeringsbank RBC Capital Markets en werd 0,5 procent hoger gezet. De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. Beleggers wachten vooral op nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten, die donderdag naar buiten komen.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente flink verhoogd om de inflatie te bestrijden. De inflatie is inmiddels stevig afgekoeld en beleggers hopen dat de Fed na de recente rentepauzes klaar is met het verhogen van de leenkosten. Die hoop zorgde, in combinatie met speculaties op renteverlagingen in 2024, voor een stevig koersherstel in de afgelopen weken. Verschillende beleidsmakers van de Fed, waaronder bestuursleden Christopher Waller en Michelle Bowman, zullen dinsdag toespraken houden waarin ze mogelijk iets loslaten over de toekomstige rentestappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel vrijwel vlak op 35.329 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 4544 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 14.228 punten.

John Bean Technologies (JBT) zakte 0,5 procent. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft het overnamevoorstel van deze Amerikaanse branchegenoot verworpen. Het in Chicago gevestigde JBT had zo’n 2,4 miljard euro over voor Marel, dat een beursnotering heeft in Amsterdam.

Affirm Holdings won een fractie na een adviesverhoging door investeringsbank Jefferies. De aanbieder van koop-nu-betaal-laterdiensten steeg een dag eerder al 12 procent dankzij sterke consumentenbestedingen op Cyber Monday, de dag waarop veel webwinkels met extra aanbiedingen stunten. Zscaler zakte 3 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht van het cyberbeveiligingsbedrijf.

iRobot won ruim 2 procent. De fabrikant van robotstofzuigers kelderde een dag eerder ruim 17 procent. Dat kwam door een waarschuwing van de Europese Commissie dat de overname van het bedrijf door webwinkelconcern Amazon mogelijk niet doorgaat, tenzij de bedrijven een aantal mededingingsproblemen oplossen. Amazon verloor 0,7 procent.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0933 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 75,49 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 80,65 dollar per vat.