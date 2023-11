Charlie Munger, de ‘rechterhand’ van Warren Buffett, overleden

Charlie Munger, de vicevoorzitter van beleggingsbedrijf Berkshire Hathaway, is op 99-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan werd bekend als rechterhand van Warren Buffett, die als oprichter van Berkshire Hathaway de reputatie van superbelegger kreeg.

Munger leerde Buffett in 1959 kennen. Later zou Buffett verklaren dat hij van Munger een van zijn belangrijkste zakelijke adviezen kreeg. Hij spoorde hem namelijk aan “geweldige bedrijven voor een goede prijs te kopen, in plaats van goede bedrijven voor een geweldige prijs”.

Onder Buffett en Munger groeide Berkshire Hathaway uit tot een investeringsfonds met een beurswaarde van ruim 783 miljard dollar. De bedrijven die de investeerders kochten zijn onder andere actief in de verzekeringsbranche, goederentransport en nutsvoorzieningen.

“Berkshire Hathaway kon niet worden uitgebouwd tot wat het nu is zonder Charlies inspiratie, wijsheid en bijdragen”, verklaart Buffett in een persverklaring. Volgens hetzelfde statement overleed Munger vredig in een ziekenhuis in de staat Californië.