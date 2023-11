Delfts biotechbedrijf krijgt miljoenen om te groeien

Het nieuwe bedrijfje Cradle uit Delft, dat kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt om sneller enzymen te kunnen bouwen, heeft miljoenen opgehaald bij investeerders om verder te kunnen groeien. De investeringsronde leverde 24 miljoen dollar op, omgerekend bijna 22 miljoen euro.

De kunstmatige intelligentie moet begrijpen hoe enzymen, die in cellen zitten, in elkaar zitten en werken. Vervolgens zou de technologie kunnen helpen om snel en nauwkeurig te voorspellen hoe een enzym kan worden aangepast om een bepaald doel te bereiken. Zo zou het mogelijk moeten zijn om sneller vaccins en antilichamen te ontwikkelen. Volgens Cradle zijn er daardoor minder experimenten nodig bij de ontwikkeling van een middel. Het bedrijf telt ongeveer twintig medewerkers in Delft en Z├╝rich en werkt aan een laboratorium in Amsterdam.