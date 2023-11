DHL heeft drukste bezorgdag ooit in Nederland

Pakketbedrijf DHL heeft dinsdag ruim 2 miljoen pakketten verwerkt in Nederland en daarmee is het de drukste dag voor het bedrijf ooit. Het record stond op de dinsdag na Black Friday vorig jaar, met 1,6 miljoen pakketten. Ook op de 4300 servicepunten van DHL werd dinsdag een recordaantal van meer dan 300.000 pakketten bezorgd.

Het bedrijf heeft onder meer 2500 elektrische bestelauto’s in de vloot om de pakketten mee te bezorgen en grote nationale sorteercentra. Over de drukte in de komende maand maakt het pakketbedrijf zich dan ook geen zorgen. “Al met al hoeft DHL geen vreemde capriolen uit te halen en zorgt het ervoor dat pakjes op tijd voor de feestdagen geleverd worden.”

Om de drukte aan te kunnen werken kantoormedewerkers mee in de sorteercentra en worden extra uitzendkrachten ingezet, aldus DHL.