DNB: bankensector weerbaar, maar concurrentie neemt toe

De gestegen winsten van Nederlandse banken gaan gepaard met maatschappelijke onvrede over de hoogte van de spaarrente, constateert De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe studie. Weliswaar staan banken er in ons land goed voor, de sector moet ervoor waken dat “de rugwind omslaat in tegenwind”, aldus de centrale bank, die daarbij onder meer wijst naar de gevolgen van digitalisering en concurrentie.

Uit de dinsdag gepresenteerde studie komt naar voren dat banken voldoende financieel weerbaar zijn, onder meer als gevolg van de gestegen rente. Maar voorzichtigheid is geboden. “Hoewel spaarders hun bank vooralsnog trouw blijven, gaan de gestegen bankwinsten gepaard met maatschappelijke onvrede over de hoogte van de spaarrente”, stelt de centrale bank. “De wens om spaargeld beter te laten renderen kan spaarders ertoe verleiden over te stappen naar andere (buitenlandse) banken die een hogere spaarrente bieden of om tegoeden in andere vormen aan te houden.”

Digitalisering speelt een rol bij die ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat het volgens DNB eenvoudiger is geworden om elders een rekening te openen. Die ontwikkeling wakkert concurrentie aan, volgens de centrale bank niet alleen op het gebied van sparen. “Ook op de markt voor kredietverlening staan banken voor uitdagingen. Hoewel traditionele banken op de hypotheekmarkt en zakelijke kredietmarkt nog altijd de dominante kredietverstrekker zijn, zorgen nieuwkomers voor meer concurrentie”, aldus DNB.

Banken moeten volgens de centrale bank inspelen op die ontwikkelingen. “De toenemende concurrentie kan tot een grotere vluchtigheid van deposito’s leiden, wat banken – mede afhankelijk van hun behoefte aan liquiditeit – noodzaakt de spaarrente te verhogen”, schrijft DNB in de studie.

Nederlandse banken hebben de afgelopen tijd hun spaarrentes al verhoogd. Desondanks blijven de verhogingen bij de grootbanken relatief laag, terwijl diverse kleinere banken proberen spaarders te lokken met rentes boven de 2 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd, is de spaarrente bij de grote Nederlandse banken veel minder gestegen.