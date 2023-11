Duits energieconcern RWE steekt 55 miljard in duurzame projecten

Het Duitse energieconcern RWE is van plan tot en met 2030 wereldwijd in totaal 55 miljard euro te investeren in duurzame energiebronnen en andere schone projecten. Dat meldde het bedrijf dinsdag op een beleggersdag in Londen.

Met dat geld moet de duurzame productiecapaciteit worden vergroot naar meer dan 65 gigawatt in 2030 van de huidige 35 gigawatt. Eén gigawatt is goed om ongeveer een miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Het in Essen gevestigde RWE zegt dat meer dan de helft van het bedrag is bedoeld voor Europa, waaronder 11 miljard euro voor Duitsland en 8 miljard euro voor het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten worden ook miljarden geïnvesteerd.

Het geld gaat bijvoorbeeld naar de aanleg van wind- en zonneparken op land en zee, opslagcapaciteit van batterijen en waterstofprojecten. RWE zegt dat sinds 2021 al 20 miljard euro is geïnvesteerd in groene energieprojecten.

Topman Markus Krebber wijst in een toelichting op de plannen onder meer op de sterke financiële positie en ruime ervaring van het bedrijf op het gebied van groene energie.