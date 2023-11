Een ‘werken-bij’ website werkt om meer personeel te trekken

In de afgelopen maand bleek dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven kampt met een personeelstekort én moeite heeft met het aantrekken van nieuwe werknemers, zo schrijft Accountant.nl. Op het vlak van ‘aantrekken van nieuw personeel’ zijn Nederland en België koplopers in Europa.

In het onderzoek van Europese HR-dienstverlener SD Worx wordt vermeld dat er gewoonweg nog steeds te weinig personeel is voor al het werk, maar dat vrijwel iedereen het belang van bijleren ziet om dit probleem enigszins tegen te gaan. Werkgevers echter vinden het lastig om dit ‘bijleren’ op een goede manier in te zetten. Wel blijkt uit het onderzoek dat een ruime meerderheid van de werknemers (63%) liever leert met anderen, denk aan leren met een expert of in een groepje, dan individueel.

Werken-bij websites

Om toch personeel aan te trekken moeten bedrijven meer en meer uit de kast trekken. Wat steeds meer zichtbaar wordt zijn werken-bij websites. Veel bedrijven ervaarden problemen wanneer een personeelsafdeling moest gaan samenwerken met de marketingafdeling om tot een fijne personeelswerving te komen. Waar personeelszaken vaak een eigen systeem handhaven om het eigen werk overzichtelijk te houden, is een marketingafdeling veel meer gericht op storytelling. Welk verhaal wil het bedrijf naar buiten brengen? Hoe wil dit bedrijf dat zij overkomen op eventuele nieuwe werknemers. Als men een werken-bij websites laat maken worden deze twee afdelingen beide tegemoetgekomen. Vacatures kunnen vanuit personeelszaken vlot online geplaatst worden via het ATS-systeem, terwijl marketing via een dergelijke website kan werken aan de employerbranding van het bedrijf.

Een eigen werken-bij website

Men kan zich voor het ontwikkelen van een dergelijke website, waarin wordt gewerkt aan het werven van personeel én het opbouwen van een sterk werkgeversmerk, wenden tot een digital agency. Een digital agency is een bedrijf dat digitale oplossingen bedenkt, ontwikkelt, bijhoudt, meet en vormgeeft.

Bouw een werkgeversmerk met verhalen

Bij het laten maken van een werken-bij website wordt gewerkt met storytelling. Dat is immers een effectieve manier om de cultuur, waarden en identiteit van een bedrijf op een aansprekende manier over te brengen. Het creëren van een verhaal roept emoties op, waardoor een emotionele band gerealiseerd kan worden tussen werkgever en potentiële werknemers. Storytelling kan ook zorgen voor een onderscheidend verhaal ten opzichte van de concurrentie. Een uniek verhaal kan immers inspireren. Wanneer doelen et cetera op een mooie manier worden gebracht, kan dit ertoe leiden dat potentiële werknemers graag willen bijdragen aan die doelen.

Voordelen van een werken-bij website

Een werken-bij website kan een enorm effect hebben als het gaat om de eerste indruk die eventuele werknemers krijgen van het bedrijf of organisatie. Voor mensen die al een baan hebben, is dit belangrijk, aangezien men wil uitstralen dat dit bedrijf toch echt het bedrijf is waar iemand een andere baan voor opzeggen zal. Daarbij kan een werken-bij website de hele sollicitatieprocedure en de arbeidsvoorwaarde helder en duidelijk al vooraf kenbaar maken. Op die manier zijn potentiële sollicitanten al goed op de hoogte en is de kans op een succesvol gesprek aanzienlijk hoger.