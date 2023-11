Evenveel pinbetalingen tijdens koopjesdagen als vorig jaar

Het aantal pinbetalingen aan de winkelkassa’s van Black Friday tot en met Cyber Monday is dit jaar hetzelfde als vorig jaar, meldt Betaalvereniging Nederland. Dit jaar werden tijdens deze vier dagen naar schatting 66,5 miljoen pinbetalingen verwerkt voor een totaalbedrag van ongeveer 1,86 miljard euro.

Volgens de organisatie lijken webwinkels inmiddels veel meer dan fysieke winkels te profiteren van deze koopjesdagen die uit de Verenigde Staten zijn overgewaaid. Het hoogtepunt in fysieke winkels was afgelopen zaterdag, de dag na Black Friday, met ongeveer 21,1 miljoen pinbetalingen. Op die dag werd 625 miljoen euro omgezet.

Vergeleken met een gewone vrijdag tot en met maandag van begin november lag het aantal pinbetalingen tussen Black Friday en Cyber Monday ruwweg 5 procent hoger. De omzet pakte zo’n 15 procent hoger uit. Vooral fysieke winkels die speelgoed-, hobby of sportartikelen verkopen, deden tijdens de koopjesdagen goede zaken.

De Betaalvereniging ziet ook dat het aantal pinbetalingen in de eerste tien maanden van dit jaar met 7 procent is gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. “Black Friday en Cyber Monday lijken zich over een steeds langere periode uit te smeren”, constateert de organisatie.

Ook betaalplatform iDEAL merkt dat er vaker online wordt gewinkeld. Volgens het bedrijf werd er afgelopen vrijdag 7,1 miljoen keer online afgerekend, een nieuw record. Op Cyber Monday ging het om 5,1 miljoen iDEAL-transacties. De toename komt volgens de organisatie mede doordat het aanbod van Black Friday-deals groter is geworden. “Black Friday draait allang niet meer om alleen elektronica. Alles van witgoed en games en video wordt met substantiĆ«le kortingen aangeboden.”