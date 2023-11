KPN: veel phishingpogingen bij bedrijven, risico’s onderschat

Het aantal pogingen tot phishing bij Nederlandse bedrijven is op weekbasis bijna vertienvoudigd in vergelijking met een jaar eerder. Dat zegt telecomaanbieder KPN op basis van eigen cijfers. Cybercriminelen proberen door phishing persoonlijke, financiƫle of inloggegevens te verkrijgen.

Tegelijkertijd denkt meer dan de helft van de midden- en kleinbedrijven dat ze niet interessant genoeg zijn voor cybercriminaliteit, aldus KPN. Het grootste deel van de 350 ondervraagde bedrijven in de MKB Cybersecurity Monitor heeft wel al eens te maken gehad met een cyberdreiging of -aanval.

Meer dan 40 procent van de ondernemers geeft toe niet of matig voorbereid te zijn op cybercriminaliteit. Dat ligt aan een gebrek aan tijd of middelen of omdat ze denken dat een aanval nu eenmaal niet voorkomen kan worden.

“Mkb’ers moeten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Cybercriminaliteit neemt elke dag toe, gelukkig zijn er ook steeds meer middelen om dit tegen te gaan, eenvoudig en toegankelijk. Maar het begint ermee dat ondernemers dit serieus nemen”, zegt KPN-bestuurder voor de zakelijke markt Chantal Vergouw.