Krant: Chinese onlinekledingwinkel Shein wil naar Wall Street

De van oorsprong Chinese onlinekledingwinkel Shein heeft een aanvraag ingediend om naar de Amerikaanse beurs te gaan. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Ook volgens Chinese media zou Shein een stap naar Wall Street willen maken. Het gaat mogelijk om een van de grootste beursintroducties in jaren.

De beursgang van de webwinkel, die wereldwijd klanten wint door kleding tegen spotprijzen aan te bieden, zou volgend jaar al kunnen plaatsvinden. De Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley zouden zijn aangesteld om de beursgang te begeleiden.

Shein, opgericht in 2008 in China en gevestigd in Singapore, verkoopt zijn zogenoemde ‘fast fashion’ inmiddels in veel landen en is nu een van de grootste kledingverkopers ter wereld. Eerder dit jaar werd het bedrijf gewaardeerd op 66 miljard dollar (ruim 60 miljard euro). In 2022 boekte Shein een omzet van 23 miljard dollar en een nettowinst van 800 miljoen dollar. Het bedrijf verkoopt zijn producten uitsluitend online en richt zich via sociale media op jonge klanten.