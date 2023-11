Marel verwerpt overnamevoorstel van John Bean Technologies

De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft het overnamevoorstel van zijn Amerikaanse branchegenoot John Bean Technologies (JBT) verworpen. Volgens het bestuur van het in Amsterdam genoteerde bedrijf, dat ook in Nederland veel activiteiten heeft, is het voorstel van JBT niet in het beste belang van de aandeelhouders.

Marel maakte vrijdag bekend een ongevraagd en niet-bindend overnamevoorstel van JBT te hebben ontvangen. Het in Chicago gevestigde bedrijf had zo’n 2,4 miljard euro over voor Marel. Marel gaf destijds al aan dat het niet zeker is dat het voorstel tot een daadwerkelijke overname zou leiden. Sinds de aankondiging van het overnamevoorstel is het aandeel Marel met ongeveer een kwart gestegen op de Amsterdamse beurs.

Het bestuur van Marel zegt het voorstel van JBT zorgvuldig te hebben bestudeerd, maar stelt unaniem vast dat de waardering van het bedrijf onder het voorstel te laag is. Het bedrijf herhaalde wel voordelen te zien in een verdere samenvoeging van bedrijven in de sector. Het bestuur geeft dan ook aan alle voorstellen te zullen beoordelen die de waarde van Marel volledig weerspiegelen.

Het aandeel Marel noteerde dinsdagochtend op de Amsterdamse beurs 2,5 procent lager op 2,77 euro. Daarmee is het bedrijf nog altijd 22,5 procent meer waard ten opzichte van de slotkoers van afgelopen donderdag, ofwel de dag voor de aankondiging van het overnamevoorstel van JBT.