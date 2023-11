Marel zakt op Damrak na afwijzen overnamevoorstel

Marel behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines heeft het overnamevoorstel van zijn Amerikaanse branchegenoot John Bean Technologies (JBT) verworpen. Volgens het bestuur van het bedrijf, dat ook in Nederland veel activiteiten heeft, is het voorstel van JBT niet in het beste belang van de aandeelhouders. Het aandeel werd 2,5 procent lager gezet.

JBT had zo’n 2,4 miljard euro over voor Marel. Marel gaf eerder al aan dat het niet zeker is dat het voorstel tot een daadwerkelijke overname zou leiden. Na de aankondiging van het voorstel werd het aandeel Marel ongeveer een kwart meer waard op de Amsterdamse beurs.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 761,29 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 855,20 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Bierbrouwer Heineken was de grootste daler in de AEX, met een min van 1,3 procent. ABN AMRO werd door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en verloor 1 procent. Verzekeraar ASR was koploper met een plus van 1,3 procent.

ArcelorMittal daalde 0,4 procent. Het staalconcern wil de productie van lange staalproducten, zoals draad, staaf en rail, in Zuid-Afrika staken vanwege de verslechterde economische omstandigheden. Het besluit zal gevolgen hebben voor 3500 banen bij het Zuid-Afrikaanse dochterbedrijf.

Ebusco steeg 7 procent. De fabrikant van elektrische bussen is geselecteerd door de Italiaanse inkooporganisatie Consip in de categorie “voorstedelijke bussen in Klasse I”. Dankzij deze selectie kan het bedrijf zijn bussen aanbieden aan Italiaanse overheden en exploitanten zonder dat er een Europese aanbesteding hoeft te worden uitgeschreven.

Brunel won 0,3 procent. De detacheerder liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten sterke voortgang te hebben geboekt met het vijfjarenplan en ondanks uitdagende omstandigheden op koers te liggen om de doelstellingen te bereiken. Het bedrijf verwacht in de komende jaren een hoge eencijferige groei van de omzet en brutowinst te realiseren.

In Londen won easyJet 1,5 procent. De Britse budgetvliegmaatschappij boekte in het afgelopen gebroken boekjaar een forse winst, dankzij het sterke herstel van de luchtvaart van de coronapandemie.

De euro was 1,0944 dollar waard, tegen 1,0933 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 75,05 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 80,16 dollar per vat.