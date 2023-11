Oliekartel OPEC verdedigt zich tegen kritiek IEA op oliesector

Oliekartel OPEC verdedigt zich tegen kritiek van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat te weinig wordt gedaan door de olie-industrie om klimaatverandering aan te pakken. Het IEA heeft onder meer gezegd dat gestopt moet worden met fossiele investeringen en dat oliebedrijven veroorzakers van de klimaatproblemen zijn.

Secretaris-generaal Haitham Al Ghais van de OPEC spreekt in een verklaring op de website van de organisatie van “onrechtvaardige laster” tegen de olie-industrie door het IEA. De OPEC-topman stelt dat het IEA “ondiplomatiek” optreedt met de kritiek. Hij wijst er onder meer op dat de oliesector veel doet aan investeringen in duurzame energie en het tegengaan van uitstoot, maar dat ook moet worden gekeken naar zekerheid en betaalbaarheid van energie.

Donderdag begint in Dubai een belangrijke klimaattop die zal worden geleid door Sultan Al Jaber die ook leiding geeft aan het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, dat lid is van de OPEC. Die dag vindt ook een onlinevergadering plaats van de OPEC met bondgenoten als Rusland over de productie. Die vergadering van de alliantie werd eerder uitgesteld omdat er onenigheid zou zijn binnen de OPEC+ over verdere productiebeperkingen.