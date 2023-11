PME verhoogt pensioenen met ruim 3 procent, premie blijft gelijk

PME Pensioenfonds heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2024 met 3,26 procent te verhogen. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft volgend jaar met bijna 28 procent gelijk en de pensioenopbouw stijgt licht. Opgeteld bij eerdere verhogingen heeft PME naar eigen zeggen in anderhalf jaar tijd de pensioenen met 11 procent verhoogd.

“Drie keer achter elkaar kunnen verhogen, na veertien jaar stilstand, is heel mooi”, zegt Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME. “Tegelijkertijd besef ik me dat die verhogingen niet de gehele inflatie over die periode compenseren. Bovendien zit er een groot verschil tussen de berekende inflatie en wat de mensen aan de kassa voelen. Wel heeft PME iedere keer geprobeerd om het maximaal haalbare te doen zonder onnodige risico’s te nemen.”

PME beheert de pensioenen van ruim 600.000 (oud-)werknemers in de metaal en technologische industrie. Het belegd vermogen bedraagt eind november 2023 ongeveer 50 miljard euro. PME is in omvang van het vermogen het vijfde fonds in Nederland.

Eerder besloot Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) al om de pensioenen volgend jaar met 4,8 procent te verhogen. Ook PFZW, verantwoordelijk voor het pensioen van 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn, hield de pensioenpremie gelijk.