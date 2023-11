Reisaanbieders: Duitse kerstmarkten weer in trek bij Nederlanders

Meerdaagse kerstmarktcruises over de Rijn of een dagtrip naar Oberhausen. Nederlanders trekken in de feestmaanden weer in groten getale de grens over om kerstmarkten in Duitse steden te bezoeken, geven reisorganisaties en de ANWB aan.

De ANWB zegt dat meerdaagse kerstcruises, waarbij elke dag een andere kerstmarkt wordt bezocht, de laatste jaren in trek zijn. Directeur Arjan Koster van touroperator Oad, die 3-daagse kerstmarktcruises over de Rijn aanbiedt, bevestigt de populariteit van dit soort reizen. “Deze cruises zijn nagenoeg uitverkocht”, aldus Koster.

Esmee ter Weelde, reisspecialist bij reisbureau De Jong Intra Vakanties, zegt dat de naweeën van de coronacrisis nu echt voorbij zijn. Hun meerdaagse trips naar Duitse steden of het Zwarte Woud zijn meer dan vorig jaar in trek, zegt Ter Weelde.

Busvervoerder Flixbus benadrukt dat kerstmarkten in Duitsland, Frankrijk en België voor het bedrijf bestsellerbestemmingen zijn tijdens de kerstperiode. “Met name tijdens de weekenden is de vraag hoog. Mensen reizen vooral vanaf het oosten van Nederland”, aldus een woordvoerder. Ook Flixbus signaleert tot nu toe een hogere verkoop dan vorig jaar.

Maandag gingen in veel Duitse steden de kerstmarkten open, met kraampjes waar bijvoorbeeld bratwurst, glühwein, kaarsen en versieringen te koop zijn. Zo worden op de grootste kerstmarkt in Hamburg wel 3 miljoen bezoekers verwacht om de ongeveer tachtig aanwezige kerstkraampjes te zien.