Scholz: overheid zal taken vervullen ondanks begrotingscrisis

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz belooft dat de overheid haar taken zal blijven vervullen, ondanks de begrotingscrisis die zijn regering op haar kop heeft gezet. “De lopende uitgaven zullen niet worden beïnvloed”, zei Scholz dinsdag in de Bondsdag, het Duitse parlement. “De staat zal zijn taken blijven vervullen.”

De bondskanselier richtte zich specifiek tot burgers die ongerust waren geworden door berichten dat de begrotingscrisis gevolgen zou hebben voor steunmaatregelen aan de bevolking. “De uitspraak van het constitutioneel hof verandert niets aan je dagelijks leven hier en nu, ongeacht of je kinderbijslag of studiefinanciering ontvangt, een pensioen of huurtoeslag”, verzekerde Scholz.

“Burgers kunnen erop vertrouwen dat de staat zijn beloften aan hen zal nakomen. We laten niemand alleen achter met de uitdagingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd”, benadrukte de bondskanselier.

De regeringscoalitie onder leiding van sociaaldemocraat Scholz kwam vorige week plots in grote begrotingsproblemen. Het grondwettelijk hof in Karlsruhe oordeelde namelijk dat de regering een bedrag van 60 miljard euro, dat voorheen bestemd was voor het coronabeleid, niet mocht overhevelen naar een speciaal klimaatfonds. Door het besluit kan de regering het gereserveerde geld niet meer gebruiken voor de bestrijding van klimaatproblemen en verduurzaming van de economie. De regering had daardoor opeens een flink gat in de begroting.