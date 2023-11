Vliegmaatschappij easyJet boekt hoge winst dankzij sterke vraag

De Britse budgetvliegmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen gebroken boekjaar een forse winst neergezet. Het bedrijf profiteerde volop van de grote vraag naar vliegreizen in Europa dankzij het sterke herstel van de luchtvaart van de coronapandemie.

In het eind september afgesloten fiscale jaar van easyJet werd een winst voor belastingen behaald van 455 miljoen pond, omgerekend bijna 525 miljoen euro. Dat was in het voorgaande boekjaar nog een verlies van 178 miljoen pond. De omzet ging met 42 procent omhoog tot bijna 8,2 miljard pond. Dat was ook te danken aan hogere ticketprijzen. De onderneming kondigde verder aan de dividenduitbetaling te hervatten.

De maatschappij vervoerde afgelopen jaar 82,8 miljoen passagiers, een stijging van 19 procent vergeleken met een jaar eerder. In een toelichting zei topman Johan Lundgren dat in de belangrijke zomervakantiemaanden recordprestaties werden behaald en dat positief wordt gekeken naar dit jaar. Wel kampt de prijsvechter naar eigen zeggen met hoge brandstofkosten en uitdagingen in de luchtvaartsector door de spanningen in het Midden-Oosten.