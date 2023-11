Aandacht voor Philips en cijfers Prosus op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de AEX-fondsen Philips en Prosus. De Amerikaanse toezichthouder FDA waarschuwde opnieuw voor problemen met slaapapneu-apparaten van Philips. Dit keer gaat het om oververhitting van de DreamStation 2. Dat apparaat viel niet onder de massale terugroepacties waarbij het zorgtechnologieconcern sinds 2021 miljoenen defecte slaapapneu-apparaten moest herstellen omdat isolatieschuim los kon laten.

Techinvesteerder Prosus presenteerde de volledige halfjaarcijfers. Eerder kwam het bedrijf al met voorlopige resultaten. Prosus zag de omzet in de eerste jaarhelft met 16 procent groeien tot 2,6 miljard dollar. Het bedrijf groeide daarmee naar eigen zeggen twee keer zo snel als branchegenoten. Ook liet de winst per aandeel een forse groei zien. Interim-topman Ervin Tu verklaarde aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt met het doel om de winstgevende groei aan te jagen. Dat winstdoel denkt het bedrijf nu in de tweede jaarhelft te behalen. Tu nam in september dit jaar het roer over bij Prosus en het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers na het plotselinge vertrek van de Nederlander Bob van Dijk.

Beleggers verwerken daarnaast de uitlatingen van twee bestuurders van de Amerikaanse Federal Reserve. Zo verklaarde Christopher Waller er steeds meer vertrouwen in te hebben dat het rentebeleid voor een daling van de inflatie richting de gewenste 2 procent zorgt. Ook denkt hij dat de Fed de rente kan gaan verlagen indien de inflatie de komende drie tot vijf maanden blijft afnemen. Een ander Fed-kopstuk, Michelle Bowman, zei daarentegen dat ze voor een nieuwe renteverhoging in december is als de inflatie niet verder daalt.

De AEX-index lijkt licht lager te gaan openen. IMCD kondigde een kleine overname in China aan. De chemicaliĆ«ndistributeur koopt smeermiddelendistributeur RBD Chemical. Het bedrijf heeft een jaaromzet van zo’n 10 miljoen euro.

AkzoNobel liet weten af te zien van de overname van Kansai Paint Africa. Het verfconcern heeft geen toestemming gekregen van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten om de Afrikaanse verf- en coatingactiviteiten van het Japanse Kansai Paint te kopen. De twee bedrijven hebben afgesproken dat AkzoNobel geen boete hoeft te betalen aan Kansai vanwege het afbreken van de deal.

De euro was 1,0994 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 76,68 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 81,83 dollar per vat.