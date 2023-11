Automaker GM stijgt op Wall Street na verhoging dividend

General Motors behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant kondigde aan meer dividend te zullen uitkeren en voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen. Ook gaf GM weer een winstverwachting af voor het hele jaar. In oktober werd die verwachting nog ingetrokken als gevolg van de wekenlange staking bij het bedrijf. Door de kosten van de staking rekent GM nu wel op een wat lagere jaarwinst dan eerder werd voorzien. Het aandeel steeg desondanks zo’n 10 procent.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de uitlatingen van bestuurder van de Amerikaanse Federal Reserve Christopher Waller. Hij verklaarde er steeds meer vertrouwen in te hebben dat het rentebeleid voor een daling van de inflatie richting de gewenste 2 procent zorgt. Ook denkt Waller dat de Fed de rente kan gaan verlagen indien de inflatie de komende drie tot vijf maanden blijft afnemen. Donderdag komt de favoriete maatstaf van de Fed voor de inflatie naar buiten. Die verschaft mogelijk meer duidelijkheid over het toekomstige rentebeleid.

Ook wordt uitgekeken naar het zogeheten Beige Book, waarin de centrale bank een overzicht geeft van de staat van de Amerikaanse economie. Dat rapport verschijnt later op de dag. Voor aanvang van de beurshandel werd al bekendgemaakt dat de grootste economie ter wereld in het derde kwartaal omgerekend met zo’n 1,3 procent is gegroeid. In een eerdere raming was nog sprake van 1,2 procent groei.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 35.463 punten. De brede S&P 500-index won 0,6 procent tot 4582 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 14.412 procent.

Foot Locker ging dik 19 procent vooruit. De sportschoenenketen zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. Ook werd het bedrijf positiever over de verkopen in het hele jaar dankzij sterke resultaten tijdens de koopjesperiode rond Thanksgiving.

Berkshire Hathaway noteerde daarnaast 0,1 procent in de plus. Charlie Munger, de vicevoorzitter van het beleggingsbedrijf, is op 99-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan werd bekend als rechterhand van Warren Buffett, die als oprichter van Berkshire Hathaway de reputatie van superbelegger kreeg. Onder Buffett en Munger groeide het bedrijf uit tot een investeringsfonds met een beurswaarde van ruim 783 miljard dollar.