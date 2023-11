Basel-comité werkt aan klimaatregels voor banken

Banken krijgen waarschijnlijk nieuwe regels opgelegd over de manier waarop ze informatie over klimaatrisico’s delen. Het Basel Committee on Banking Supervision, een wereldwijd overlegorgaan voor bankentoezicht, heeft woensdag de eerste aanzet gegeven voor dit soort regels.

Het comité heeft een eerste voorstel voor regels over klimaatrisico’s van banken gedeeld en alle belanghebbenden om commentaar gevraagd. De regels moeten een “gemeenschappelijke basis voor verslaglegging over klimaatgerelateerde financiële risico’s bevorderen bij internationaal actieve banken”.

Banken lopen op verschillende manieren risico’s door klimaatverandering. Zo kunnen extreme weersomstandigheden de waarde van bijvoorbeeld woningen omlaag halen. Klanten met veel vervuilende activiteiten kunnen ook financieel worden geraakt, bijvoorbeeld als de vraag naar fossiele brandstoffen stokt of ze te maken krijgen met strengere regels van de overheid.

Het Basel-comité mikt erop om de nieuwe regels voor klimaatrapportages in 2026 in te voeren. Het verbond van toezichthouders, waar bijvoorbeeld veel centrale banken lid van zijn, belooft ook enige flexibiliteit bij verplichtingen rond klimaatrapportages.