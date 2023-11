Beleggers schrikken van nieuwe FDA-waarschuwing bij Philips

Philips was woensdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam, maar het aanvankelijk forse koersverlies van het zorgtechnologiebedrijf liep in de loop van de handelsdag wel wat terug. De koersval volgde op een nieuwe waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor problemen met slaapapneu-apparaten. Beleggers schrokken daar erg van, waardoor het aandeel aan het begin van de handelsdag tot ruim 7 procent onderuit ging. Aan het eind van de sessie was het verlies teruggelopen tot een min van 3,7 procent.

De FDA kaartte de oververhitting aan van de DreamStation 2. Dat apparaat viel niet onder de massale terugroepacties waarbij Philips sinds 2021 miljoenen defecte slaapapneu-apparaten moest herstellen omdat isolatieschuim los kon laten. Volgens de FDA zijn er veel meldingen binnengekomen over problemen met een verwarmingselement van de bevochtiger voor de DreamStation 2. Philips zegt dat patiënten het apparaat wel kunnen blijven gebruiken. Patiënten en zorgverleners die ermee werken wordt wel aangeraden de machines goed te controleren op ongewone geuren. Ook moeten ze goed de gebruiksaanwijzing volgen.

Het algehele beurssentiment was over het algemeen positief. De AEX-index aan het Damrak ging ondanks het koersverlies van Philips met een winst de handel uit. Aangevoerd door chipbedrijven Besi, ASMI en ASML (met plussen tot 3,3 procent) eindigde de hoofdgraadmeter 0,1 procent hoger op 761,99 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 860,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Londen verloor 0,4 procent.

Techinvesteerder Prosus zakte op zijn beurt 0,1 procent, na publicatie van de volledige halfjaarcijfers. Interim-topman Ervin Tu, die in september het roer overnam na het plotselinge vertrek van de Nederlandse topman Bob van Dijk, verklaarde aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt met het doel om de winstgevende groei aan te jagen. Dat winstdoel denkt het bedrijf nu in de tweede jaarhelft te behalen.

Verder ging het aandeel Ajax vlak de handel uit. De beursgenoteerde voetbalclub heeft bekendgemaakt dat Marijn Beuker vanaf 1 december aan de slag gaat als directeur voetbal. Hij wordt verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, alle direct daaraan ondersteunende disciplines en voor de afdelingen scouting en voetbalanalyses.

De euro was 1,0965 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 77,23 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 82,40 dollar per vat.