Claimclub: schadevergoeding om sjoemelsoftware stap dichterbij

De Stichting Diesel Emissions Justice heeft van de rechter in Amsterdam groen licht gekregen voor een collectieve rechtszaak tegen Peugeot, Citroën, DS en Opel. Volgens de belangenorganisatie kan de rechtbank hiermee de claim nu inhoudelijk gaan beoordelen. “Een belangrijke doorbraak”, stelt Joost Edixhoven, een van de advocaten van de stichting.

Volgens de stichting hadden de autofabrikanten hun dieselmodellen uitgerust met zogeheten sjoemelsoftware, waardoor ze veel te veel schadelijke stoffen uitstoten. “Kopers lijden daardoor schade”, stelt de belangenorganisatie.

Volgens de stichting kan de rechtbank zich nu gaan buigen over de aansprakelijkheid van deze merken voor de schade die zij zouden hebben aangericht. “Het wordt tijd dat autofabrikanten daarvoor gaan betalen”, stelt Edixhoven in een verklaring.

De Stichting Diesel Emissions Justice voert verschillende collectieve acties tegen conglomeraten van autofabrikanten om gesjoemel met de normen voor uitlaatgassen. Daarmee probeert zij een schadevergoeding af te dwingen voor vele duizenden dieselautobezitters.

Het hele sjoemeldieselschandaal heeft Duitse autofabrikanten al tientallen miljarden euro’s gekost, waarvan Volkswagen en zijn dochtermerken het grootste deel voor hun rekening namen. Wereldwijd lopen er bovendien nog rechtszaken om compensatie, waaronder in Nederland.

Vorige maand oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat Volkswagen een Nederlandse koper van een sjoemeldiesel 4400 euro schadevergoeding moet betalen. De in 2012 aangeschafte Volkswagen Passat was uitgerust met technologie die ervoor zorgde dat de stikstofuitstoot tijdens laboratoriumtests omlaag ging, terwijl de auto in normale omstandigheden vervuilender was. Door die “oneerlijke handelspraktijk” werd de auto minder waard en Volkswagen moet voor die schade opdraaien, oordeelde de rechter. De Consumentenbond wil dat de uitspraak tot een schikking zal leiden om alle getroffen consumenten te compenseren.