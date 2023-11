Duitse kijkers Formule 1 haken af door dominantie Verstappen

In Duitsland trokken de uitzendingen van de Formule 1-races dit jaar flink minder kijkers. In het land worden de F1-races uitgezonden door het Britse satelliettelevisienetwerk Sky. De zender erkende dat het recordseizoen van Max Verstappen en een tekort aan Duitse coureurs hebben geleid tot een daling van een vijfde van de kijkcijfers voor F1 in Duitsland.

Dit jaar keken gemiddeld 782.000 kijkers in Duitsland naar de F1-races. Vorig jaar waren dat er nog 980.000. Verstappen won 19 van de 22 races en behaalde met Red Bull zijn derde wereldtitel op rij. Haas-coureur Nico Hülkenberg was in 2023 de enige Duitse rijder. In 2010 waren dat er nog zeven. “De geweldige prestatie van de wereldkampioen zorgde ervoor dat er geen spanning was in de titelstrijd”, zei sportchef Charly Classen van Sky tegen het Duitse persbureau DPA.