Duitse lobbygroep: tekort aan vakkrachten op kritiek niveau

Het tekort aan vakkrachten in de Duitse economie heeft een kritiek niveau bereikt. Dat zegt de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK). Volgens een nieuw rapport van de lobbygroep kan de helft van de bedrijven openstaande vacatures niet invullen.

DIHK zegt dat het tekort aan gekwalificeerd personeel in bijna alle sectoren en beroepsgroepen speelt. De organisatie stelt dat er momenteel ongeveer 1,8 miljoen vacatures niet ingevuld kunnen worden. Dat zou de Duitse economie tientallen miljarden aan verloren inkomsten kosten.

In het rapport werd gekeken naar meer dan 22.000 bedrijven in de grootste economie van Europa. Door personeelstekorten moeten vier op de tien bedrijven hun dienstverlening beperken of bestellingen afslaan, aldus DIHK.

Duitsland kampt met een forse vergrijzing waardoor de krapte op de arbeidsmarkt nog sterker wordt vergroot. De Duitse regering heeft maatregelen aangekondigd om het makkelijker te maken voor vakbekwame buitenlanders om te komen werken in het land.

Bondskanselier Olaf Scholz zei in augustus nog dat het tekort aan vakkrachten een van de grootste uitdagingen van Duitsland is. Volgens Scholz moet Duitsland dan ook alles doen om ervoor te zorgen dat jongeren goed beroepsgericht worden opgeleid en dat mensen herscholing krijgen.