Formule 1-uitzender Viaplay stelt publicatie resultaten weer uit

Streamingdienst Viaplay stelt opnieuw op het laatste moment de publicatie van zijn kwartaalcijfers uit. De derdekwartaalcijfers worden nu donderdag na het sluiten van de beurs in Stockholm gepubliceerd in plaats van woensdag.

Het bedrijf, dat in Nederland onder meer Formule 1-races en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League uitzendt, geeft als reden “om de gesprekken met haar grootste aandeelhouders, schuldverstrekkers en obligatiehouders over de mogelijke herkapitalisatie van de groep voort te zetten”.

Op dinsdag 24 oktober werden de cijfers ook al uitgesteld. Volgens Viaplay liepen er toen ook al belangrijke gesprekken met zijn grootste aandeelhouders en geldschieters over de toekomst van het bedrijf. Die wilde Viaplay eerst afwachten voor het meer duidelijkheid over zijn financiƫle situatie kan geven.

In juli kondigde Viaplay al een rigoureuze koerswijziging aan. Viaplay maakte bekend zich terug te trekken uit veel landen. In Nederland blijft het bedrijf nog wel actief. Maar de impact op de onderneming is groot. Na het naar buiten komen van het nieuws in juli kelderde de beurswaarde van Viaplay op de beurs in Stockholm.