Mogelijke verzekeraarsfusie zorgt voor beroering op Wall Street

Een mogelijke grote verzekeraarsfusie heeft woensdag voor beroering gezorgd op Wall Street. De grote Amerikaanse zorgverzekeraars Cigna en Humana zijn volgens verschillende Amerikaanse media namelijk in gesprek over een samensmelting. Beleggers denken dat dit slecht is voor de waardering van hun aandelen en zetten beide concerns behoorlijk lager. Cigna leverde ruim 8 procent aan beurswaarde in en Humana meer dan 5 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast het zogeheten Beige Book, waarin de Federal Reserve een overzicht gaf van de staat van de Amerikaanse economie. Volgens de Amerikaanse centrale bank is de economische activiteit in de Verenigde Staten recent verder afgezwakt omdat consumenten hun geld minder laten rollen op het gebied van bijvoorbeeld meubels.

Maar woensdag werd ook bekendgemaakt dat de grootste economie ter wereld in het derde kwartaal omgerekend met zo’n 1,3 procent is gegroeid. Dat wijst juist op een verbetering ten opzichte van wat eerder werd gedacht. In een eerdere raming was namelijk nog sprake van 1,2 procent groei. Ook kauwden beleggers nog op de uitlatingen van Fed-bestuurders.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street gingen met kleine uitslagen de handel uit. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 35.430,42 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 4550,58 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 14.258,49 punten.

Verder viel op dat beleggers weinig enthousiasme toonden voor het aandeel Amazon. Dit ondanks dat het webwinkelconcern een AI-tool presenteerde waarmee bedrijven afbeeldingen kunnen maken. Amazon kwam deze week al met meerdere aankondigingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf eindigde woensdag met een koersverlies van 0,5 procent.

General Motors (plus 9,4 procent) behoorde wel tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant kondigde aan meer dividend te zullen uitkeren en voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen. Foot Locker ging daarnaast ruim 16 procent vooruit. De sportschoenenketen zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. Ook werd het bedrijf positiever over de verkopen in het hele jaar dankzij sterke resultaten tijdens de koopjesperiode rond Thanksgiving.