OESO somberder over groei wereldeconomie dit jaar

De wereldeconomie groeit dit jaar iets minder hard dan eerder gedacht, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport. De sterk gestegen rentes drukken op de uitgaven en investeringen van bedrijven en consumenten. Daarnaast neemt de wereldhandel maar mondjesmaat toe.

Het samenwerkingsverband van 38 voornamelijk rijke landen rekent op een stijging van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) van 2,9 procent. Dat is iets minder dan de 3 procent die de OESO in september voorspelde.

Volgend jaar zwakt de groei af naar 2,7 procent. Maar in 2025 trekt de economische groei weer aan, naar 3 procent, zolang de inflatie blijft afnemen en Aziatische economieën hard blijven groeien. Vooralsnog rekent de OESO erop dat de inflatie in de meeste grote economieën eind 2025 weer terug is op het niveau dat centrale banken graag zien.

De OESO waarschuwt dat de vooruitzichten kunnen verslechteren als geopolitieke spanningen verergeren, bijvoorbeeld als de oorlog tussen Israël en Hamas escaleert. Daarnaast moeten regeringen werk maken van het terugdringen van hun schulden, die de afgelopen jaren alleen maar zijn gestegen. In de toekomst moeten overheden opnieuw veel geld uitgeven aan bijvoorbeeld de strijd tegen klimaatverandering en voorzieningen voor ouderen. Om dat te kunnen doen, moet de begroting op orde zijn.