Vastgoedinvesteerder Signa vraagt uitstel van betaling aan

De noodlijdende Oostenrijkse vastgoedinvesteerder Signa Holding heeft een vorm van uitstel van betaling aangevraagd. De stap volgt op het mislukken van een laatste poging om noodfinanciering te verkrijgen. De mede-eigenaar van het Chrysler Building in New York lijkt daarmee een van de meest prominente slachtoffers van de crisis in de Europese commerciële vastgoedmarkt te worden.

Het management van Signa Holding laat weten woensdag in Wenen een aanvraag te hebben ingediend voor het openen van een herstructureringsprocedure met zelfbestuur. Onder deze procedure kan het management van het bedrijf zelf de leiding behouden over de bedrijfsactiviteiten, onder toezicht van een door de rechtbank aangestelde bewaarder.

De aanvraag is een bittere klap voor Signa-oprichter René Benko. De Oostenrijkse vastgoedmagnaat bouwde in de afgelopen jaren een imperium op met onder meer het warenhuis Selfridges in Londen, luxe winkelcentra in Wenen en een historisch hotel in Venetië. Benko schepte ook graag op dat alleen de Britse koninklijke familie en de katholieke kerk konden wedijveren met zijn reeks exclusieve eigendommen, die eind vorig jaar nog op 23 miljard euro werden gewaardeerd.

Benko stapte eerder deze maand op als voorzitter van de adviesraad van Signa onder grote druk van een groep vooraanstaande investeerders in het bedrijf. Hij werd vervangen door de Duitse crisismanager Arndt Geiwitz. Geiwitz neemt de stemrechten van Benko in de holding over, maar Benko en zijn familie blijven wel de grootste aandeelhouders.

Signa kocht eind 2021 samen met het Thaise winkelconglomeraat Central Group de Britse Selfridges Group, het moederbedrijf van onder meer warenhuisketen de Bijenkorf. Half november werd echter bekend dat Central Group, de investeringsmaatschappij van de Thaise miljardairsfamilie Chirathivat, inmiddels de volledige controle heeft verworven over Selfridges Group. Na de omzetting van een lening in aandelen verkreeg Central Group namelijk een meerderheidsbelang in Selfridges.