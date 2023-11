Aandacht voor ASR, ASML, ABN AMRO en inflatiecijfers op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar verzekeraar ASR, chipmachinefabrikant ASML, ABN AMRO en inflatiecijfers van de eurozone en de Verenigde Staten. ASR heeft voorafgaand aan een beleggersdag de doelstelling voor de verwachte kostenvoordelen van de overname van Aegon Nederland verhoogd. De samenvoeging van de activiteiten verloopt volgens ASR volgens plan en zal naar verwachting voor eind 2026 worden afgerond.

ASR liet daarnaast weten honderden miljoenen euro’s uit te trekken voor een nieuwe vergoeding van klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Daarover heeft de verzekeraar een overeenkomst gesloten met verschillende claimorganisaties. Zij hebben ASR beloofd om al hun claimprocedures tegen de onderneming stop te zetten.

Verder gaat de Nederlandse staat zijn belang in ABN AMRO verder afbouwen. Het belang in de bank zal daardoor worden teruggebracht van 49,5 tot circa 40 procent. Dat meldt NLFI, de stichting die overheidsbelangen in financiƫle instellingen beheert.

ASML kondigde aan Christophe Fouquet te willen benoemen tot nieuwe topman en opvolger van Peter Wennink als bestuursvoorzitter, die na de aandeelhoudersvergadering in april 2024 met pensioen gaat. Fouquet is momenteel chief business officer bij het bedrijf uit Veldhoven. Hij werkt al vijftien jaar bij ASML.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de inflatiecijfers van de eurozone, die later op de dag bekend worden gemaakt. Statistiekbureau CBS liet al weten dat de prijzen in Nederland volgens de Europese meetmethode in november met 1,4 procent zijn gestegen op jaarbasis. In de Verenigde Staten staat de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve op het programma. Ook gaat de aandacht uit naar de klimaattop in Dubai, die donderdag begint.

De AEX-index lijkt licht hoger te gaan beginnen. De Aziatische beurzen lieten donderdag kleine winsten zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger. De beurs in Hongkong klom 0,4 procent, ondanks een aanhoudende krimp van Chinese industrie.

Kunstmestproducent OCI zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging door Jefferies. NN zal daarentegen mogelijk profiteren van een adviesverhoging door Oddo BHF.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,0965 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 78,22 dollar in afwachting van de vergadering van oliekartel OPEC. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 83,41 dollar per vat.