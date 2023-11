ASML gegroeid tot toonaangevend technologieconcern onder Wennink

Peter Wennink, die al zo’n tien jaar topman is van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML, gaat volgend jaar april met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de Fransman Christophe Fouquet. Sinds Wennink aantrad is ASML uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende technologieconcerns ter wereld.

Wennink werd donderdag door opinieweekblad EW uitgeroepen tot ‘Nederlander van het Jaar 2023’. Volgens het blad is hij het boegbeeld van innovatie en de enige topman van een groot Nederlands bedrijf die zich publiekelijk uitspreekt over hoe Nederland en Europa in de concurrentiestrijd met de Verenigde Staten en AziĆ« in de toekomst geld kunnen verdienen.

Wennink waarschuwde afgelopen september dat Nederland en de rest van Europa achterop dreigen te raken in de wereld. Om dat te veranderen is volgens hem een duidelijke visie nodig van de overheid, maar die mist hij. “We hebben veel losse oplossingen, maar die zijn niet met elkaar verbonden”, zei de bestuursvoorzitter toen. “De overheid moet een langetermijnvisie geven. Die is er niet, het ontbreekt aan focus.”

Op de aandelenmarkt in Amsterdam groeide ASML onder leiding van Wennink uit tot het grootste beursbedrijf van Nederland, met een duizelingwekkende marktwaarde van ruim 255 miljard euro. Daarmee ging de beurskoers van het AEX-bedrijf met liefst 900 procent omhoog sinds 2013.

Het bedrijf speelt een centrale rol in de wereldwijde chiptoeleveringsketen. Zo heeft het een monopolie op bepaalde productieprocessen die onmisbaar zijn voor de productie van de meest geavanceerde chips. De apparatuur voor halfgeleiders wordt gebruikt om chips te maken voor uiteenlopende toepassingen zoals smartphones, servers, elektrische auto’s en geavanceerde militaire apparatuur.

Mede hierdoor kwam ASML in de afgelopen jaren in het middelpunt te staan van de geopolitieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikanen willen dat er geen geavanceerde chiptechnologie naar China wordt geƫxporteerd om te voorkomen dat de Chinezen de chips kunnen gebruiken voor militaire doeleinden.

De omzet van ASML verviervoudigde bijna sinds Wennink aan het roer staat, van 5,3 miljard euro in 2013, tot ruim 21 miljard vorig jaar. In 2025 wil ASML een omzet behalen van 30 miljard tot 40 miljard euro. In 2030 moet dit oplopen naar 44 miljard tot 60 miljard euro.