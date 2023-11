Chipmachinefabrikant ASML wil Christophe Fouquet benoemen tot nieuwe topman en opvolger van Peter Wennink als bestuursvoorzitter. De benoeming van Fouquet zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders van ASML bij de jaarvergadering op 24 april. Wennink gaat dan met pensioen.

Fouquet is momenteel chief business officer bij het bedrijf uit Veldhoven. Hij werkt al vijftien jaar bij ASML. Ook co-president Martin van den Brink gaat op de dag van de jaarvergadering met pensioen.

“Ik ben erg blij dat we zo’n sterke opvolger hebben kunnen strikken om ASML vanaf april volgend jaar te leiden. Ik zal nauw met Christophe samenwerken om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke start heeft in zijn nieuwe functie”, zegt Wennink in een toelichting.

Ook Nils Andersen, voorzitter van de raad van commissarissen, is enthousiast over Fouquet als nieuwe topman. “Met Christophe hebben we een zeer ervaren leider gevonden met diepgaande kennis van ASML’s technologie en het ecosysteem van de halfgeleiderindustrie, opgedaan in verschillende functies bij ASML en andere bedrijven. En met de juiste leiderschapskwaliteiten.”

ASML maakte ook het voornemen bekend om Jim Koonmen te benoemen in de raad van bestuur als chief customer officer. Dat is een nieuwe functie in het bestuur. “Jim’s benoeming onderstreept ASML’s ambitie om voortdurend beter in te spelen op de behoeften van de klant en om consistent hoogwaardige producten en diensten te leveren”, aldus ASML. Koonmen is sinds 2007 in dienst van het concern.