ASR eindigt als dagwinnaar op Damrak na woekerpolisdeal

Verzekeraar ASR is donderdag bovenaan de AEX-index geëindigd. Beleggers reageerden verheugd op de schikking die is getroffen in het langslepende woekerpolisdossier. ASR trekt nu zo’n 250 miljoen euro uit voor een nieuwe vergoeding voor klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Het aandeel steeg 13 procent.

De schikking werd getroffen met verschillende claimorganisaties, die op hun beurt hebben beloofd hun procedures tegen ASR te staken. De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al vele jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren negentig. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars.

Naast ASR gingen ook andere verzekeraars omhoog. Zo stegen NN Group en Aegon respectievelijk 9,9 procent en 1,7 procent. NN Group liet in een reactie op de schikking van ASR weten de stap te beschouwen als “een positieve ontwikkeling”. Daarbij gaf de onderneming wel aan dat er op dit moment nog geen overeenkomst is tussen NN Group en claimorganisaties.

De AEX-index sloot de handelsdag 0,4 procent hoger af op 765,04 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 857,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,6 procent bij.

Philips eindigde opnieuw in het rood, met een min van 0,3 procent. Het zorgtechnologieconcern leed woensdag onder een nieuwe waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor problemen met slaapapneu-apparaten.

Exor, grootaandeelhouder van Philips en eveneens aan de beurs van Amsterdam genoteerd, won 1 procent. Het investeringsbedrijf organiseerde donderdag een dag voor investeerders in Turijn. Topman John Elkann zei daar dat hij ervan overtuigd is dat Philips in staat zal zijn de problemen met de apneumachines achter zich te laten, en dat deze kunnen worden opgelost.

De olieprijzen gingen omlaag nadat de details over een deal van oliekartel OPEC+ naar buiten kwamen. Daar leken handelaren niet enthousiast op te reageren. Volgens ingewijden die spraken met persbureau Bloomberg is besloten de productie volgend jaar met nog een 1 miljoen vaten per dag te verlagen, om zo de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent goedkoper op 75,43 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer, op 82,70 dollar per vat.

De euro was 1,0905 dollar waard, tegen 1,0965 dollar een dag eerder.