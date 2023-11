Bende stal voor miljoenen aan metalen van koperproducent Aurubis

Een bende dieven heeft voor miljoenen aan kostbare metalen gestolen van de Duitse koperproducent Aurubis. Dat hebben aanklagers donderdag bekendgemaakt in het kader van een rechtszaak tegen de vijf verdachten.

De groep wordt ervan verdacht 5 ton metalen te hebben gestolen met een totale waarde van ongeveer 11 miljoen euro. Dat zouden zij hebben gedaan tussen februari 2020 en januari 2021. De buit bestond naar verluidt voornamelijk uit zilverresten, die vrijkomen bij verschillende productieprocessen.

Volgens de aanklagers is een deel van het gestolen materiaal naar verwerkingsbedrijven in Turkije gestuurd.

Aurubis maakte in september bekend het slachtoffer te zijn geworden van diefstal van metalen uit de recyclingbak. Later die maand meldde de onderneming dat de schade geschat wordt op zo’n 185 miljoen euro. Vanwege de kostbare diefstal trok de onderneming haar winstverwachting voor het hele jaar in.