Bloomberg: olielanden OPEC zijn het eens over productieverlaging

De leden van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland zijn het eens geworden om de olieproductie met 1 miljoen vaten per dag extra te beperken, meldt persbureau Bloomberg op basis van bij de onderhandelingen betrokken afgevaardigden. Op deze manier hopen de olielanden de olieprijzen te kunnen stutten, iets wat ook weer gevolgen kan hebben voor de prijzen aan de pomp in Nederland.

De vergadering van de olielanden zou eigenlijk afgelopen zondag al plaatsvinden, maar was uitgesteld omdat er onenigheid was over de plannen voor productieverlagingen. Saudi-Arabiƫ was namelijk al bezig de eigen productie vrijwillig te verlagen met 1 miljoen vaten per dag. Volgens Bloomberg wilde Riyad dat ook andere leden van de OPEC mee zouden doen, maar die andere landen zouden daar aanvankelijk niet allemaal toe bereid zijn geweest.

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd behoorlijk gedaald. Kort na de aanval van Hamas op Israƫl gingen de prijzen nog even flink omhoog door angst op de markt voor escalatie van de oorlog en verstoringen van de olieleveringen uit het Midden-Oosten. Maar die zorgen lijken inmiddels naar de achtergrond verdwenen.