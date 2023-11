Britse regering bezorgd over overname Telegraph, start onderzoek

De Britse regering heeft een onderzoek ingesteld naar de voorgenomen overname van de Telegraph Media Group door een investeringsfonds dat banden heeft met de Verenigde Arabische Emiraten. De Britse minister van Cultuur Lucy Frazer stelt in een verklaring dat ingrijpen nodig is vanwege zorgen over de juiste weergave van nieuws en de vrijheid van meningsuiting.

Telegraph Media Group is eigenaar van krantentitels als The Daily Telegraph, Sunday Telegraph en het tijdschrift The Spectator. Het concern is nu nog in handen van de familie Barclay, maar werd eerder dit jaar te koop gezet vanwege onbetaalde schulden.

Investeringsfonds RedBird IMI, een joint venture van het Amerikaanse RedBird Capital en International Media Investments (IMI) uit Abu Dhabi, meldde maandag op het punt te staan een deal te sluiten. IMI wordt gesteund door sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, die ook eigenaar is van de Engelse voetbalclub Manchester City.

Door het instellen van het onderzoek zijn nu Britse toezichthouders aan zet. Zo gaat mediawaakhond Ofcom onderzoeken in hoeverre de presentatie van nieuws en de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd blijven. Markttoezichthouder CMA gaat kijken naar de mededingings- en concurrentiekant van de deal. Beide toezichthouders zijn door Frazer gevraagd hun bevindingen te presenteren op 26 januari.

Frazer kan dan besluiten de deal te blokkeren, voorwaarden te stellen of de overeenkomst door te laten gaan.