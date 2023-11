Drie Nederlandse start-ups mogen innovaties voor NAVO ontwikkelen

Drie Nederlandse start-ups zijn geselecteerd om nieuwe innovaties voor de NAVO te ontwikkelen. Zij krijgen daarvoor elk een subsidie van 100.000 euro. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om een bedrijf uit Amsterdam en twee bedrijven uit Delft, namelijk Ore Energy, Lobster Robotics en Enevate.

Ruim 1200 jonge bedrijven hadden zich ingeschreven voor de eerste fase van het innovatietraject van de NAVO. Daaruit zijn 44 initiatieven gekozen, waarvan dus drie afkomstig uit Nederland. Naast de subsidie krijgen de start-ups onder meer begeleiding en toegang tot testcentra.

Het innovatietraject heeft de naam DIANA, een afkorting voor Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic. Dat is ook de naam van een verdrag uit 2022. Daarin hebben 31 ondertekenaars afgesproken dat de NAVO “de technologische voorsprong behoudt die essentieel is voor de collectieve verdediging”, beschrijft het ministerie van Defensie. De focus ligt daarbij onder meer op het verbinden van innovatiekracht.

De eerste fase van het traject start in januari en loopt tot de zomer. Daarna wordt beoordeeld welke van de 44 start-ups door mogen naar de tweede ronde.