Ford zakt op Wall Street na bijstellen winstverwachting

Autoproducent Ford behoorde donderdag tot de dalers op de beurzen in New York. Het bedrijf waarschuwde dat de winst dit jaar lager uitvalt door nieuwe afspraken met vakbond United Auto Workers en stijgende loonkosten. Het aandeel verloor uiteindelijk 3,1 procent.

Personeel van Ford legde wekenlang het werk neer. Ook bij General Motors en de Amerikaans-Europese automaker Stellantis werd gestaakt. De werkonderbrekingen kostten de autoproducenten miljarden dollars. Ford gaf eerder al aan dat het om 1,3 miljard dollar zou gaan. Het was voor het eerst dat alle drie de autofabrikanten in Detroit tegelijkertijd werden getroffen door stakingen.

De aandacht van beleggers ging echter vooral uit naar nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de favoriete inflatiemaatstaf van de Amerikaanse Federal Reserve in oktober is afgenomen tot 3,5 procent, van 3,7 procent een maand eerder. Het meevallende inflatiecijfer versterkte de hoop bij beleggers dat de Fed nu echt klaar is met het verhogen van de rente en volgend jaar de leenkosten weer zal gaan verlagen.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 1,5 procent hoger op 35.950,89 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4567,80 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 14.226,22 punten.

Salesforce steeg 9,4 procent. Het Amerikaanse softwareconcern presteerde het afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook waren zij te spreken over de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en de rest van het jaar.

Tesla zakte 1,8 procent. De fabrikant van elektrische auto’s levert na twee jaar van vertragingen en productieproblemen eindelijk zijn eerste Cybertrucks af. Vlak voor het sluiten van de beurs werd bekend dat het goedkoopste model, dat pas beschikbaar zal zijn in 2025, een prijskaartje krijgt van 61.000 dollar, omgerekend zo’n 56.000 euro.

De olieprijzen gingen gedurende de handelsdag omlaag. Oliehandelaren reageerden niet enthousiast op afspraken die zijn gemaakt door oliekartel OPEC en bondgenoten. Donderdag kwamen zij overeen de olieproductie volgend jaar met nog eens 1 miljoen vaten te verminderen, om zo de olieprijzen te stutten. Maar handelaren twijfelen of de betrokken landen die afspraken zullen naleven. Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent goedkoper op 75,19 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 82,83 dollar.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0905 dollar bij het slot van de beurzen in Europa.