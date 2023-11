Franse economie krimpt onverwacht in derde kwartaal

De economie van Frankrijk is in het derde kwartaal onverwacht gekrompen. Volgens een nieuwe schatting van het Franse statistiekbureau Insee bedroeg de krimp 0,1 procent op kwartaalbasis. Bij een voorlopige raming van Insee was dat juist nog een groei van 0,1 procent in vergelijking met het tweede kwartaal.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de eerste schatting onveranderd zou blijven. De krimp van de tweede economie van de eurozone hangt vooral samen met de zwakkere buitenlandse handel. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de Franse economie nog met 0,6 procent.

Insee zei verder dat de Franse inflatie volgens de Europese meetmethode in november is afgezwakt naar 3,8 procent op jaarbasis, van 4,5 procent in oktober.