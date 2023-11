Inflatie eurozone neemt sneller af dan verwacht

De inflatie in de eurozone is in november verder afgenomen tot 2,4 procent op jaarbasis, van 2,9 procent in oktober. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. De minder hoge inflatie is vooral te danken aan de gedaalde energieprijzen. Die schoten vorig jaar omhoog door de oorlog in Oekraïne en de sterk geslonken gasleveringen van Rusland aan Europa. De inflatie nam sterker af dan economen hadden verwacht. Zij rekenden op een afkoeling tot 2,7 procent.

Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in het eurogebied zelfs met 0,5 procent. Hier werd gerekend op een daling met 0,2 procent. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, nam af tot 3,6 procent. In oktober bedroeg de kerninflatie nog 4,2 procent.

De inflatie in de eurozone is na een recordreeks van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) inmiddels flink afgenomen ten opzichte van het hoogtepunt van bijna 11 procent een jaar geleden. Vorige maand hield de ECB al voor het eerst de rente ongewijzigd na een recordreeks van tien verhogingen op rij. Door de leenkosten te verhogen, hoopt de ECB de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent.

Ondanks de afkoelende inflatie waarschuwen Europese centrale bankiers wel voor te vroeg optimisme. Het is namelijk nog onzeker of die trend omlaag blijft voortduren, zei Bundesbank-president Joachim Nagel onlangs. Ook verklaarde ECB-president Christine Lagarde rekening te houden met een opleving van de inflatie na december en dat er de “komende paar kwartalen” nog geen renteverlaging zal komen.

Op de financiële markten wordt echter al volop gespeculeerd op een renteverlaging door de ECB in 2024. Een verlaging van een kwart procentpunt in april is al volledig ingeprijsd in de markt. De kans dat de ECB in maart al de rente gaat verlagen wordt geschat op 45 procent. Een maand geleden werd nog uitgegaan van een eerste renteverlaging in juni.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder op de dag al met voorlopige cijfers over de Nederlandse inflatie. Zo stegen de prijzen in Nederland volgens de Europese rekenmethode deze maand met 1,4 procent. In oktober was nog sprake van een prijsdaling met 1 procent.