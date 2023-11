Jack Ma verbreekt stilte en wil koerswijziging Alibaba

Jack Ma, de in ongenade gevallen oprichter van het Chinese techconcern Alibaba, heeft voor het eerst in drie jaar weer van zich laten horen. In een bericht op een digitaal prikbord aan het Alibaba-personeel drong de miljardair aan op een koerswijziging bij Alibaba.

Ma hield in oktober 2020 een toespraak waarin hij kritiek uitte op het Chinese partijbestuur. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Kort daarna openden de Chinese autoriteiten een onderzoek naar Alibaba en verdween Ma uit het openbare leven.

Het is niet duidelijk of Ma expliciete goedkeuring heeft gekregen van de autoriteiten om een ​​meer publieke rol te hervatten, of dat hij simpelweg niet langer kon zwijgen over de strategie van het bedrijf.

Begin dit jaar werd bekend dat hij niet langer de controle had over de mede door hem opgerichte betaaldienst Ant Group. Naar verluidt hoopte hij zo een eind te maken aan de campagne die de Chinese regering al enkele jaren voert om de macht van grote techbedrijven als Alibaba en Ant aan banden te leggen. Beide concerns kregen de afgelopen jaren forse boetes opgelegd voor belastingontwijking en misbruik van gebruikersgegevens.

Ma spreekt in zijn bericht het vertrouwen uit dat de ruim 220.000 medewerkers van Alibaba met “vastberadenheid en hard werk” de successen uit het verleden weer kunnen doen herleven. “Elk geweldig bedrijf wordt in de winter geboren”, schrijft Ma.

Alibaba, ooit het waardevolste bedrijf in China, is ver achterop geraakt bij concurrenten als PDD en ByteDance, de moedermaatschappijen van respectievelijk koopjeswinkel Temu en socialemediaplatform TikTok.

Ma’s jarenlange afwezigheid onderstreepte het wantrouwen dat ondernemers en investeerders jegens Peking koesteren.